La semifinale di Coppa Italia Milan-Lazio in diretta

La prima finalista della Coppa Italia edizione 2018/19 uscirà dal match di ritorno tra Milan e Lazio, in programma a San Siro alle 20.45 del 24 aprile con diretta su RaiUno. Un incontro da dentro o fuori per entrambe, dopo lo 0-0 dell'andata che pone i rossoneri di Gennaro Gattuso in leggero vantaggio, anche in virtù di uno stato di forma migliore rispetto a quello decisamente poco entusiasmante dei biancocelesti.

MILAN CON LA DIFESA A TRE E IL RIENTRO DI CALDARA

Per il Milan, raggiunto al quarto posto dall'Atalanta dopo la vittoria sfumata in extremis a Parma, la Coppa Italia è diventata un obiettivo primario e il tecnico rossonero è pronto a stravoglere l'undici iniziale nel tentativo di dare una scossa alla squadra dopo le ultime prestazioni poco convincenti. Pronto a tornare di nuovo in campo dal primo minuto Mattia Caldara, finora una sola presenza col Dudelange. L'ex atalantino comporrà un'inedita difesa a tre con Romagnoli e Musacchio. Dentro anche Laxalt e Castillejo, autore del gol del momentaneo vantaggio nell'ultimo match di campionato.

CORREA FAVORITO SU CAICEDO PER AFFIANCARE IMMOBILE

«Voglio vedere i miei con la bava alla bocca», ha detto alla vigilia Gattuso, che in questo appuntamento si gioca gran parte della stagione e forse anche della conferma in panchina per l'anno prossimo. Così come il suo amico Simone Inzaghi, a cui Lotito ha già comunicato che sarà Coppa Italia o addio. Biancocelesti al completo, col rientro in mezzo al campo di Lucas Leiva. Fasce affidate a Romulo e Lulic, con la coppia formata da Luis Alberto e Milinkovic-Savic nel ruolo di intermedi. In attacco spazio a Immobile, con Correa che ha vinto il ballottaggio con Caicedo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.