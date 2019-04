I risultati delle prove libere del Gp di Baku di F1

Sul circuito cittadino di Baku la Ferrari prova a spezzare il monopolio Mercedes, con le Frecce d'Argento dominatrici dei primi tre Gran Premi della stagione. Si comincia venerdì 26 aprile alle ore 11 con le prime prove libere.

UN COPIONE GIÀ VISTO

Il Mondiale 2019 è appena cominciato e già sembra di assistere a un replay dell'anno scorso. Le Mercedes dominano o quasi, dietro ci sono le Ferrari, per il resto poco a parte qualche 'fiammata' di Verstappen, pilota di classe cristallina che però non ha una vettura all'altezza delle Frecce d'Argento e delle Rosse.

VETTEL NON SI ARRENDE

Ma da Baku Sebastian Vettel fa capire che non si rassegna e sfida le rivali di sempre, Hamilton in primis. «I nostri avversari sono di livello altissimo» - dice parlando delle Mercedes - «noi non abbiamo dato il meglio nelle prime tre gare, mentre loro forse hanno capitalizzato di più del potenziale a disposizione, e questo è un altro punto di forza. Sta a noi e agli altri capovolgere la situazione e noi cercheremo di farlo a nostro favore». «Baku è una pista diversa dalle altre» - continua il tedesco della Ferrari - «però se migliori la macchina questo in genere ti aiuta ovunque. C'eravamo posti come obiettivo di portare pezzi nuovi e lo scopo è rendere la macchina più veloce e lineare in qualsiasi circuito. Speriamo di poter trovare in pista gli stessi risultati ottenuti in galleria del vento e che in numeri coincidano. E poi capiremo quanto riusciremo a progredire».

HAMILTON METTE IN GUARDIA LA MERCEDES

Dai microfoni di Sky Sport Uk a Vettel risponde Hamilton, cosciente del fatto che il suo team sia avanti a quello di Maranello. «Non so se siamo superiori» dice il campione del mondo, «perché se andiamo a vedere in una gara in termini di passo le Ferrari ci hanno spazzato via e poi sono stati sfortunati per l'affidabilità. Nella prima gara non so invece cosa hanno fatto. Noi abbiamo fatto tre doppiette, questo dimostra la forza del pacchetto nel suo complesso: non solo la macchina, anche i piloti. Abbiamo fatto tre ottime gare senza commettere alcun errore, anche lo staff al box ha lavorato benissimo. Siamo quasi a un livello di perfezione e questo ci mette avanti rispetto a loro».