Come sono andate le qualifiche del Gp di F1 dell'Azerbaigian

Una è andata a sbattere, l'altra comunque insegue. Qualifiche amare per le due Ferrari in vista del Gp di Formula 1 dell'Azerbaigian. Premiata la costanza delle Mercedes, che si sono prese la prima fila con Valtteri Bottas in pole. Non disprezzabile la seconda fila di Sebastian Vettel. A pesare sul bilancio delle Rosse è stato l'errore di Charles Leclerc nella Q2, un "dritto" alla curva 8 che ha fatto schiantare la SF90 nello stesso punto dove nella Q1 aveva lasciato il segno la Williams di Robert Kubica.

INTERRUZIONI CHE HANNO INCISO SUL RISULTATO

Per colpa dei due incidenti ci sono state lunghe interruzioni che hanno inciso sul risultato, con la Q3 disputata con temperature più fredde del previsto. La Mercedes ha azzeccato l'ultima mossa, facendo uscire i piloti in chiusura del trenino per il giro decisivo. Bottas ha approfittato delle scie e ha scalzato Lewis Hamilton dalla pole per 59 millesimi, mentre Vettel, che apriva la fila, nonostante la potenza del suo propulsore è riuscito solo a strappare il terzo tempo a Max Verstappen.

PER LE FERRARI UN'ALTRA OCCASIONE PERSA

La quarta gara stagionale è particolarmente delicata per la Ferrari, che non può dare altro vantaggio alle rivali tedesche se vuol contendere loro il Mondiale e quella a Baku in qualifica è sembrata un'altra occasione persa. Leclerc era furente dopo l'errore alla strettoia del castello e si è addossato la colpa senza accampare scuse: «Finora era andato tutto bene. Potevamo fare la pole, ho buttato tutto nel c... estino. Il team e i tifosi non lo meritavano, ma domani è un altro giorno, spingerò al massimo per farlo diventare positivo».