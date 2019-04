Con Berrettini prosegue il momento d'oro del tennis italiano

In finale il 23enne romano (numero 55 Atp ma grazie a questo risultato salirà al numero 37, best ranking), conquista il secondo torneo Atp in carriera (dopo quello di Gstaad dello scorso mese di luglio) battendo in finale, in rimonta, il serbo Filip Krajinovic: 4-6 6-3 6-1, in un'ora e 41 minuti di partita. «Sono molto felice per questo successo. Faccio i complimenti al mio avversario perché io so quanto sia difficile rientrare dopo un infortunio. Sono davvero soddisfatto perché non ero arrivato qui con grandi ambizioni: voglio ringraziare il mio coach Vincenzo Santopadre, mio fratello Jacopo e tutti quelli che mi hanno supportato in questa settimana. Dedico questa vittoria a mio padre», le parole di Berrettini durante la premiazione. «L'anno scorso qui mi sono storto una caviglia, stavolta è andata decisamente meglio».

LA RIMONTA DI BERRETTINI A BUDAPEST

Tra Berrettini e Krajinovic non c'erano precedenti. Matteo è partito molto determinato, ha ottenuto 12 punti consecutivi al servizio e nei primi quattro turni ha concesso un solo "quindici": al contrario il serbo ha dovuto annullare una palla-break già nel secondo gioco. Nel nono game, però, qualcosa è cambiato improvvisamente: la percentuale di prime di Berrettini è scesa vertiginosamente (ci si è messo anche un doppio fallo), Krajinovic ha infilato un paio di risposte micidiali centrando il break e nel gioco successivo ha archiviato il primo set (6-4). Nella seconda frazione grande equilibrio fino al sesto gioco quando il 23enne romano alla quarta palla-break complessiva, la terza nel game, è riuscito a togliere la battuta al serbo (4-2). Nell'ottavo game Krajinovic ha salvato due set-point evitando il doppio break ma in quello successivo Berrettini ha pareggiato il conto dei set (6-3). In avvio di frazione decisiva, grazie a uno splendido rovescio, l'italiano ha tolto nuovamente il servizio al suo avversario. Nel quinto game al termine di uno scambio asfissiante, durante il quale il 27enne Sombor ha colpito ben tre righe, Matteo ha tolto ancora la battuta al suo avversario salendo 4-1. Mandando in archivio, di fatto, la partita.