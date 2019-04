Breve storia della Salernitana nell'anno del centenario

Con il rispetto dovuto ai Di Tacchio e ai Calaiò della rosa attuale, senza infamia e senza lode allenata in Serie B da Angelo Gregucci, miglior testimonial del giocatore africano non si trova per rappresentare 100 anni vissuti così esageratamente. Perché questo di Minala è lo stesso blues, fra il malinconico e il caricaturale, impresso a fuoco nello spogliatoio della mitologia salernitana, antro da dove non è mai uscito il bomber di una domenica Renzo Merlin, milanese del 1923, detto "Picchioni" perché in campo incuteva paura come il serial killer a cui negli Anni 40 attribuirono 16 omicidi commessi in provincia di Rieti. Quel 17 aprile del 1948 toccò a Picchioni Merlin realizzare, dopo sette minuti di gioco, il gol che portò in vantaggio la Salernitana proprio contro il Grande Torino di Maroso e Gabetto. Tanto da costringere capitan Mazzola al noto gesto di rimboccarsi le maniche, segnale di una riscossa culminata nelle quattro reti segnate dal Toro durante la ripresa. Passato alla storia locale per questa sfida, il torneo 1947-’48 è uno dei due, assieme a quello 1998-’99, giocati dalla squadra in Serie A. Il resto è tanta B e un’infinità di C, ben 57 volte, beatificate sugli spalti dello stadio Arechi dai numeri di un pubblico sempre ai vertici delle classifiche di affluenza.