Le date e gli orari del Gp di Jerez 2019 di MotoGp

Marc Marquez in cerca di riscatto. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi per restare davanti. Alex Rins per confermarsi miglior rookie dell'anno. Jorge Lorenzo e Maverick Vinales per mettersi alle spalle un avvio deludente. Obiettivi diversi, tutti importanti, in avvicinamento al Gp di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del motomondiale che porta le due ruote in Europa. Il colpo di scena di Austin, con la caduta di Marquez mentre era ampiamente in testa, ha disegnato una classifica della MotoGp con Dovizioso a 54 punti, seguito da Rossi a 51 e la sorpresa Rins a 49. Il pilota catalano, che negli Stati Uniti ha colto il primo successo nella classe maggiore, dovesse riuscire a salire di nuovo sul podio potrebbe porre una candidatura al titolo. Quarto è Marquez con 45 punti. E tanta voglia di dimenticare l'incidente del Cota. Un evento piuttosto raro nella carriera del campione del mondo, che in anni recenti si è concesso qualche scivolata in prova, ma raramente regala vantaggi del genere durante la gara.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY

Venerdì 3 maggio



Ore 08:55 Prove Libere 1 Moto 3

Ore 09:50 Prove Libere 1 Moto GP

Ore 10:50 Prove Libere 1 Moto 2

Ore 13:05 Prove Libere 2 Moto 3

Ore 14:00 Prove Libere 2 Moto GP

Ore 15:00 Prove Libere 2 Moto 2

Sabato 4 maggio



Ore 08:55 Prove Libere 3 Moto 3

Ore 09:50 Prove Libere 3 Moto GP

Ore 10:50 Prove Libere 3 Moto 2

Ore 12:30 Qualifiche Moto 3

Ore 13:30 Prove Libere 4 Moto GP

Ore 14:05 Qualifiche Moto GP

Ore 15:00 Qualifiche Moto 2

Ore 17:30 Conferenza Stampa Qualifiche

Domenica 5 maggio



Ore 08:40 Warm Up Moto 3, Moto2 e MotoGP

Ore 11:00 Gara Moto 3

Ore 12:20 Gara Moto 2

Ore 14:00 Gara Moto GP

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Sabato 4 maggio



Ore 18.15 studio MotoGP

Ore 19.45 sintesi delle qualifiche MotoGP, Moto2 e Moto3

Domenica 5 maggio



Ore 17.00 studio MotoGP

Ore 18.00 Gara Moto3

Ore 19.00 studio MotoGP

Ore 19.20 Gara Moto2

Ore 20.15 studio MotoGP

Ore 21.00 Gara MotoGP

Ore 22.00 studio MotoGP