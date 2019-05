I risultati delle qualifiche del MotoGp di Jerez2019

Una pole a sorpresa e un'altra brutta delusione per Valentino Rossi. Le qualifiche del Gran Premio di Spagna della MotoGp si sono concluse in modo imprevedibile, con il rookie francese Fabio Quartararo che ha ottenuto la sua prima pole nella categoria e partirà davanti a tutti nella gara prevista per domenica 5 maggio. Il pilota della Petronas Yamaha ha preceduto il compagno di team Franco Morbidelli. La prima fila è completata dalla Honda del campione del mondo Marc Marquez, che punta a riprendersi la leadership della classifica generale strappandola ad Andrea Dovizioso, quarto in qualifica con la sua Ducati.

ROSSI PEGGIORE TRA LE YAMAHA

Giornata negativa per Valentino Rossi, che si è fermato nel Q1, non centrando l'acceso alla seconda fase e ottenendo una tredicesima posizione in griglia che conferma le difficoltà emerse durante tutto il weekend. Un grosso passo indietro rispetto al buon inizio di stagione del Dottore, che fa peggio delle altre Yamaha, di quelle di Quartararo e Morbidelli, certo, ma anche di quella di Maverick Viñales, quinto davanti alla Honda di Cal Crutchlow e alla Ducati di Danilo Petrucci. Decima piazza per Franco Bagnaia della Alma Pramac Racing, solo undicesima l'altra Honda HRC, quella guidata da Jorge Lorenzo.

SERVIRÀ UNA RIMONTA DA DOTTORE

Valentino Rossi dovrà ora cercare una rimonta decisamente complicata su un circuito dove ha vinto l'ultima volta nel 2016, l'anno in cui sfiorò il suo decimo titolo Mondiale, quello del "biscotto" tra Lorenzo e Marquez. Decisamente una doccia fredda per il Dottore dopo i due secondi posti di fila ottenuti tra Argentina e Texas.