Il Liverpool batte il Barcellona 4 - 0 e si prende la finale di Champions

IMPRESA REDS, I BLAUGRANA VEDONO SFUMARE ANCORA IL TRIPLETE

È stata un'impresa con pochi precedenti, quella dei 'Reds' di Jurgen Klopp, che è maturata fin dai primi minuti di gioco, allorché il belga Origi ha portato in vantaggio i suoi dopo soli 7'. Privi di due big del calibro di Salah e Firmino, gli inglesi hanno aggredito da subito il Barca, impedendo qualsiasi trama di gioco e irretendo in particolare Leo Messi, lontano anni luce da quello ammirato mercoledì scorso nel Camp Nou, quando realizzò una fantastica doppietta. I primi 15' del Liverpool sono stati impressionanti, per dinamismo e qualità, mentre la squadra di Ernesto Valverde è rimasta a guardare: sullo sfondo sono riaffiorati i fantasmi di un anno fa quando - dopo il 4-1 dell'andata - i blaugrana vennero schiaffeggiati dalla Roma all'Olimpico (3-0). Messi ha fallito una ghiotta occasione nel primo tempo, poi più nulla. Nella ripresa il Liverpool ha ricominciato a spingere in maniera dirompente e già al 9' ha fatto centro con il nuovo entrato Wijnaldum, che ha insaccato con la complicità di Marc André Ter Stegen. Ancora 2' ed è arrivato il 3-0 dei 'Reds' grazie ancora a Wijnaldum che, di testa, ha calato il tris nella porta dell'immobile estremo difensore tedesco. Il 3-0 ha mandato al tappeto i catalani che non sono stati più in grado di impensierire l'ex romanista Alisson (l'anno scorso lui c'era nel tracollo romano di Messi e compagno) e anzi hanno subito il gol che li ha eliminati. Ancora una volta è stato l'attaccante belga Origi, servito da Alevander-Arnold, a fare centro, facendo esplodere uno stadio che non ha mai smesso di credere a un'impresa che in molti consideravanp proibitiva. Invece, si è materializzata una débacle storica per i blaugrana che, ancora una volta, vedono sfumare il 'triplete'. Il Liverpool, invece, per il secondo anno consecutivo conquista la finale e magari sogna il derby contro il Tottenham, che domani sera cercherà un'altra impresa targata Premier League nella Cruijff Arena di Amsterdam contro i ragazzini terribili dell'Ajax.