La disfatta del Barcellona contro il Liverpool sui giornali spagnoli

Dopo l'inattesa e incredibile eliminazione del Barcellona dalla Champions League, con Lionel Messi e compagni travolti 4-0 da un eroico Liverpool capace di ribaltare il 3-0 dell'andata malgrado le assenza di Salah e Firmino, i giornali spagnoli non hanno lesinato i toni drammatici: «Fallimento storico», ha titolato in prima pagina Marca, sullo sfondo del tabellone di Anfield su cui spicca il clamoroso risultato. E, più in piccolo, l'ammissione che il Liverpool e lo stadio si sono meritati un «un bel 10».

«LA PIÙ GRANDE FIGURACCIA DELLA STORIA»

Sport, quotidiano tradizionalmente vicino alla causa blaugrana, ha accusato la squadra di Valverde di aver scritto «con la più grande figuraccia della storia, la pagina più nera», incapace «come a Roma (quarti della Champions 2017-18, ndr), di gestire il largo successo della partita casalinga». E non ha risparmiato critiche all'allenatore, ritenuto «non all'altezza della Champions». «Sonrojo» è stato il gioco di parole scelto dal Mundo Deportivo, per il quale i giocatori del Barcellona devono arrossire di fronte alla lezione ricevuta dai Reds, che pur «privi di Salah e Firmino», hanno abbattuto una squadra «senz'anima».

«EPITAFFIO DI UNA SQUADRA CHE HA RIVISSUTO L'INCUBO DI ROMA»

«Il ridicolo gol del 4-0, incassato su calcio d'angolo» - ha scritto il giornale catalano - «è l'epitaffio di una squadra che ha rivissuto Roma». «Tuono ad Anfield» ha titolato As, parlando di «nuova ecatombe in Champions». Con conseguente «addio al triplete». A corredo le parole di Busquets: «Dobbiamo chiedere scusa perché è successo di nuovo, dopo Roma».