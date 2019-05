Tra Allegri e Conte la panchina della Juventus è un rebus

La bomba è stata sganciata nella tarda serata dell'8 maggio, oscurando solo in parte l'impresa del Tottenham che ha conquistato in modo a dir poco rocambolesco la finale di Champions League. Le strade della Juventus e di Massimiliano Allegri sarebbero pronte a dividersi. E a Torino sarebbe tutto apparecchiato per un clamoroso ritorno, quello di Antonio Conte. Anzi no, Conte sarebbe in realtà a un passo dall'Inter, mentre su Allegri si staglierebbe l'ombra dal Paris Saint-Germain.

SUL FUTURO DEI DUE TECNICI LA STAMPA ITALIANA SI SPACCA

È caos attorno al domino delle panchine che potrebbe alterare gli equilibri della Serie A. Per Repubblica e Stampa la separazione tra i bianconeri e il tecnico artefice degli ultimi cinque scudetti è cosa fatta. Si attenderebbe soltanto l'esito delll'incontro chiarificatore in tal senso tra Max e Andrea Agnelli. Lo stesso Agnelli che, secondo i più scettici, leggasi Sky Sport e Gazzetta dello Sport, non sarebbe affatto convinto del ritorno dell'ex commissario tecnico caldeggiato in primis da Pavel Nedved. A pesare, ancora una volta, le comprensioni mai sopite tra i due dal giorno del clamoroso divorsio.

L'INTER OSSERVA CON ATTENZIONE LE MOSSE DI CONTE

Conte, da parte sua, privilegerebbe il ritorno a Torino, ma avrebbe già mosso contatti avanzati con Steven Zhang e l'ex partner proprio in bianconero Beppe Marotta per un approdo a Milano sponda nerazzurra. La società campione d'Italia, da parte sua, ha immediatatamente provato a gettare acqua sul fuoco, garantendo che nulla è stato deciso sul futuro di Allegri, peraltro immediatamente confermato da tutto il management juventino dagli istanti immediatamente successivi all'eliminazione in Champions. Ma ora ogni colpo di scena sembra essere possibile.