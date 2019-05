Chi è Chris Froome, il vincitore del Giro d'Italia 2018

Gimondi e Nibali sono italiani, Anquetil e Hinault francesi e Contador spagnolo: i padroni di casa. E Merckz belga, di un Paese che nell’aristocrazia del ciclismo c'è stato sempre. Froome è stato invece il primo britannico a vincere il Giro d’Italia. E anche il primo africano: è nato infatti a Nairobi il 20 maggio del 1985, sia pure da genitori britannici, ha anche la cittadinanza del Kenya, nazione per cui corse inizialmente. Ma dopo essere diventato professionista nel 2007, passò con la Gran Bretagna, per cui nel 2012 e 2016 vinse alle Olimpiadi due medaglie di bronzo a cronometro. Anche ai campionati del mondo partecipò alla cronometro: terzo nella cronosquadre 2013 in Italia e nelle cronometro a squadre e individuale 2017 in Norvegia. Tecnicamente è un passista-scalatore e cronoman allo stesso tempo. Insomma, un Giro d’Italia come questo, che ha un inizio e una fine al cronometro infarciti nel mezzo di arrampicate, avrebbe potuto essere cucito su misura per uno come lui. Che però ha preferito saltare. L’ex Sky Team, ora Team Ineos, ha puntato come capitano su Egan Bernal (poi infortunatosi).

QUEL VALORE ANOMALO IN UN TEST DELLE URINE

L'ascesa di Froome ai vertici mondiali del ciclismo fu vista come l’esempio di una evoluzione verso un tipo di competizione ormai tutta tattica e attendismo: più tecnica, più precisa, più professionale anche, ma incomparabilmente più noiosa. Nel settembre del 2017 un valore anomalo in un test delle urine fece intravedere un sospetto di doping. Un farmaco per l’asma, spiegò Froome. E per convincere l’Uci ad assolverlo fece perfino filtrare alla Bbc i dati sulla sua preparazione: a partire da cosa mangiava e da quante energie consumava.

IL CAPOLAVORO DEL GIRO D'ITALIA 2018

Il Giro del 2018 non iniziò nel migliore dei modi per Froome. Nelle prime due settimane, il britannico sembrò in difficoltà. Ripresosi nell’ultima settimana, all’inizio della terzultima tappa era però solo terzo, a tre minuti dal primo: che era poi l’altro britannico Simon Yates. Era il momento di un tappone alpino, con quattro colli da scalare: Colle del Lis (1.311 metri), Colle delle Finestre (2.176 metri), Colle del Sestriere (2.035 metri) e Monte Jafferau (1.900 metri) dov'era posto l'arrivo. Proprio sul Colle delle Finestre, Cima Coppi dell’anno, Froome si lanciò in una fuga solitaria di più di 80 km. I rivali crollarono: Yates arrivò con 40 minuti di ritardo; Pozzovivo con otto. Froome conquistò non solo la Maglia rosa, che mantenne alla fine con 42 secondi di vantaggio sul vincitore dell’anno prima Tom Dumoulin, ma anche il cuore di molti tifosi, che questa impresa da ciclismo romantico alla Coppi o Pantani da lui non se la aspettavano. A meno che, insinuò qualcuno, anche questo improvvisato buttare il cuore oltre l’ostacolo non fosse appunto calcolato a sua volta, per diventare leggenda.

GLI STUDI IN SUDAFRICA E IL FEELING CON L'ITALIA

Dal 31 dicembre 2015 Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico “Per i servizi al ciclismo”, Froome ha studiato in Sudafrica, e in Sudafrica ha conosciuto e sposato Michelle Cound: una ragazza gallese di nascita, che lavorava in una banca d’affari poi lasciata per fare da manager al marito, a cui ha dato due figli. Froome ha inoltre vissuto in Italia abbastanza da imparare la nostra lingua.