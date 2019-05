Le date e gli orari del Gp di Spagna di F1 2019

Lo dice chiaramente il pilota tedesco proprio in vista del Gp di Spagna di domenica 12 maggio: «Dobbiamo iniziare a fare più punti il prima possibile, la strada è lunga e le cose possono cambiare: il team c'è e il morale è migliore rispetto la scorsa stagione». Certo è che in quattro gare la Rossa non è riuscita a portarsi sul gradino più alto del podio: quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo.