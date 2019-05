I risultati delle prove libere del Gp di Spagna di F1

Il finlandese Valtteri Bottas si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna. Sul circuito catalano del Montmelò, la sua Mercedes ha fermato il tempo sull'1'17''284, precedendo di 49 millesimi quella del compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza e quarta, staccate di circa tre decimi, le Ferrari di Charles Leclerc (+301 millesimi) e Sebastian Vettel (+389). Più indietro tutti gli altri piloti, visto che Max Verstappen, quinto con la sua Red Bull, accusa un ritardo di 751 millesimi. Seguono Romain Grosjean (Haas, +869), sesto, Pierre Gasly (Red Bull, +954) settimo e Kevin Magnussen (Haas, +1''071), ottavo. In ombra le Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen undicesimo a quasi un secondo e mezzo da Bottas e Antonio Giovinazzi 17/o a oltre due secondi.

PRIMA SESSIONE: BOTTAS PIÙ VELOCE DI TUTTI

Anche la prima sessione si era chiusa con Bottas davanti a tutti. Alle spalle del finalndese, che aveva chiuso il suo miglior giro in 1'17''951, si erano piazzati i ferraristi Sebastian Vettel, a 115 millesimi e Charles Leclerc a 221. Quarto tempo per l'altra Mercedes, condotta da Lewis Hamilton (+624 millesimi). Più staccati gli altri piloti, in una classifica che vede nell'ordine Romain Grosjean (Haas, +0.992) quinto, Carlos Sainz (McLaren, +1''204) sesto e Kevin Magnussen (Haas, +1''229) ottavo. Solo settimo tempo per la più veloce delle Red Bull, quella di Pierre Gasly (+1''334), mentre Max Verstappen è appena 12esimo (+1''893).