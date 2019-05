Con Pellissier lascia l'ultima bandiera del Chievo dei miracoli

È una delle ultime bandiere del calcio romantico ad ammainarsi. A 40 anni suonati, quasi metà dei quali trascorsi con indosso la maglia del Chievo, Sergio Pellissier ha annunciato commosso il ritiro a fine stagione. «Una decisione non facile. Ho passato mesi a ragionare, dall'anno scorso per come è finita e durante quest'anno che è stato difficile. Il presidente lo sapeva e ha provato a convincermi. Ma alla fine di un ciclo durato 19 anni è giusto ricominciare con gente nuova e vogliosa di credere in ciò in cui ho creduto io», ha detto il capitano gialloblù in una conferenza stampa a Veronello».

IL CHIEVO ANNUNCIA IL RITIRO DELLA MAGLIA NUMERO 31

Il club ha deciso di ritirare la maglia numero 31, mentre il patron, Luca Campedelli, ha fatto intendere che per Pellissier la porta resta aperta, dato che «incarna tutti quello che è il Chievo». «A partire dalla mia famiglia, sono tante le persone a cui devo molto, oltre ai tifosi, agli allenatori e ai compagni che mi hanno sempre sostenuto», ha aggiunto Pellisier. In realtà sono molti di più coloro che a lui devono se non l'amore per questo sport e di sicuro la passione e l'affetto verso il Chievo.

UNA CARRIERA ALL'INSEGNA DEI COLORI GIALLOBLÙ

Al di là delle qualità tecniche, in campo l'aostano Pellissier ha scelto l'onere di essere il leader di una piccola squadra anziché godersi facili onori e guadagni in un club metropolitano. Le sue scelte umane e professionali hanno valorizzato quel senso di appartenenza che sembra ormai svanito nel mondo del calcio professionistico. «Si è vero» - ha detto Pellissier - «avrei potuto andare in una grande squadra, guadagnare di più, vincere di più. Ma tutto quello che sono riuscito a ottenere, e penso al gol con la maglia dell'Italia, l'ho fatto giocando nel Chievo. Una soddisfazione enorme». «A una certa età» - ha concluso - «chi vuol giocare a tutti i costi può essere un problema perché si arriva a un punto in cui non sopporti più stare in panchina e può essere negativo, io non voglio più essere negativo. E fare onestamente panchina in B non l'avrei accettato facilmente. Giusto quindi farmi da parte».