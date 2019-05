I risultati delle qualifiche del Gp di Spagna di F1 2019

Sono partite le qualifiche del Gp di Spagna 2019 di Formula 1, in programma dalle ore 15. A Bottas su Mercedes il miglior tempo nel Q1 e nel Q2. Secondo Hamilton, terzo Vettel. Leclerc si è qualificato per il Q3 all'ultimo tentativo con la Ferrari. Eliminate le due Alfa Romeo.

Lewis Hamilton, con un super tempo (1:16.568), è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere a Barcellona. Il pilota della Mercedes ha conquistato questo risultato con gomma gialla, pneumatico che il compagno di squadra Bottas non ha potuto testare finendo dopo 35 minuti nella ghiaia di curva 5, per poi tornare in pista con gomma rossa solo negli ultimi 15 minuti di FP3. Il finlandese ha ottenuto il terzo tempo. Secondo Leclerc su Ferrari a 0.531 (gomma rossa), quarto Vettel (0.604) sull'altra SF90, anche lui protagonista di un testacoda nel terzo settore. Grosjean quinto con la Haas, poi Magnussen, Verstappen, Albon, Raikkonen e Sainz a chiudere la top 10.