Chi sono i favoriti del Giro d'Italia 2019

A questo punto, il favorito diventa il secondo classificato dell’anno scorso e vincitore di due anni fa: l’olandese Tom Dumoulin, del Team Sunweb. Tuttavia, le quote dei bookmaker non gli danno un vantaggio decisivo: tra 2,75 e 3,5. Quasi testa a testa con il 3-4 dello sloveno Primoz Roglic, della squadra Jumbo-Visma, e del britannico Simon Yates di Mitchelton-Scott. Il primo ha vinto una tappa al Giro d'Italia, due al Tour de France e una medaglia d'argento a cronometro ai campionati del mondo 2017 di Bergen. Il secondo a settembre ha vinto la Vuelta a España dopo avere dominato le prime due settimane del Giro 2018, salvo farsi riprendere.

LE CHANCE DI NIBALI

Tra 8 e 15 viene poi dato Vincenzo Nibali per Bahrain-Merida. È una leggenda del ciclismo: uno dei Magnifici sette, capaci di vincere almeno una volta Giro, Tour e Vuelta, secondo italiano dopo Felice Gimondi. È anche uno dei quattro corridori -insieme a Eddy Merckx, Bernard Hinault e lo stesso Gimondi - ad avere vinto i tre grandi giri e due classiche monumento diverse: si è infatti aggiudicato il Giro di Lombardia due volte, nel 2015 e nel 2017, e una Milano-Sanremo, nel 2018. A queste grandi vittorie si aggiungono due campionati italiani in linea, nel 2014 e nel 2015, e due Tirreno-Adriatico, nel 2012 e 2013. Insomma, in totale è salito 10 volte sul podio dei tre grandi giri. Però «lo squalo dello Stretto”, come è stato pure soprannominato, ha ormai 35 anni.

LONTANI POZZOVIVO E FORMOLO

Tra 10 e 15 è quotato il colombiano Miguel Ángel López per Astana. Lui di anni ne ha 25, ma un palmares molto meno ricco: professionista dal 2015, ha vinto il Tour de Suisse 2016, due tappe alla Vuelta a España 2017 e la Volta Ciclista a Catalunya 2019. L’anno scorso arrivò però terzo, e Maglia bianca del primo posto nella classifica giovani. Ultimo a staccarsi dal gruppo è Mikel Landa tra 19 e 23. Capitano di Movistar, ha vinto tre tappe e una classifica scalatori al Giro d'Italia, dove fu terzo nel 2015, e anche una tappa alla Vuelta. Tutti gli altri stanno da 50 in giù: tra 100 e 151 Domenico Pozzovivo; tra 151 e 201 Davide Formolo.