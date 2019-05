Dove vedere il Giro d'Italia 2019 in tv

Ciò è valido in particolare per il Giro d’Italia, di cui la Rai si vanta di aver contribuito a mantenere la leggenda, e di cui tuttora assicurarne una copertura completa è considerato un punto d’onore. In realtà essendo organizzatore La Gazzetta dello Sport i diritti sono gestiti dal gruppo Rcs-Mondadori di Urbano Cairo, che nel 2019 per le 170 ore di diretta chiedeva almeno 36 milioni su base biennale. Alla fine però ci si è accordati per 20 milioni.

MOTOCRONACA DAL VIVO CON PANCANI E SALIGARI

La Rai garantisce dunque la diretta delle 21 tappe per la loro quasi totalità. La telecronaca delle tappe, su RaiDue, è affidata ad Andrea De Luca, il commento tecnico a Alessandro Petacchi, e la novità è la presenza dello scrittore Fabio Genovesi come terza voce. Insieme con la cronaca in cabina di commento c’è la motocronaca dal vivo di Francesco Pancani e Marco Saligari.

DOPO IL TRAGUARDO PARTE IL PROCESSO ALLA TAPPA

Subito dopo il traguardo, il Processo alla tappa approfondisce i temi salienti della corsa, sempre su RaiDue. Al posto della storica conduttrice Alessandra De Stefano, ecco Marco Franzelli con il ct Davide Cassani.

AL MATTINO DUE ANTEPRIME SU RAISPORT

Al mattino due contenitori anticipano il via. Uno è Villaggio di partenza: 30 minuti prima dell'inizio della tappa, su RaiSport. Conduce Tommaso Mecarozzi coi contributi di Beppe Conti. Un altro è Anteprima Giro: dalle 12.30 alle 14.30 circa, su RaiSport/RaiDue. Conduce Antonello Orlando insieme con Stefano Garzelli.

VISIBILE ANCHE ATTRAVERSO I CANALI DI EUROSPORT

In serata altri spazi per rivivere le varie frazioni. Tgiro alle 20 su RaiSport. Giro Notte alle 23.30 su RaiSport, con un’ora di sintesi della tappa. Rai a parte, sulle reti satellitari il Giro d’Italia è visibile attraverso i canali di Eurosport, del gruppo Discovery. È inserito in una più ampia offerta che copre gli altri due grandi giri - Tour e Vuelta - e le 35 gare dell’Uci World Tour.