Le squadre che partecipano al Giro d’Italia 2019

Quanto alle squadre WorldTeams, eccole in ordine alfabetico.

AG2R LA MONDIALE

Francese o più precisamente savoiarda, di La Motte-Servolex. Attiva dal 1992, ha ottenuto complessivamente 17 vittorie di tappa al Tour de France, 2 al Giro d'Italia e altrettante alla Vuelta di Spagna. I nomi più in vista sono i francesi Tony Gallopin e Alexis Vuillermoz, che nel 2015 vinse una tappa al Tour.

ASTANA PRO TEAM

Kazaka, è nata nel 2007 quando un consorzio delle cinque maggiori aziende energetiche del Paese ha rilevato lo storico team spagnolo noto prima come Once e poi come Liberty Seguros, cui la sponsorizzazione era venuta meno dopo uno scandalo di doping. È stata portata al successo prima da Alberto Contador, vincitore tra 2008 e 2009 di Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta e della classifica individuale ProTour, e poi da Vincenzo Nibali, che in maglia Astana si è imposto in due Giri d'Italia e al Tour de France 2014. Il numero uno in questa edizione è il colombiano Miguel Ángel López Moreno, detto Superman: ha vinto il Giro di Svizzera 2016, due tappe alla Vuelta 2017 e il Giro di Catalogna 2019. C’è poi il basco Jon Izagirre, bronzo nella cronometro a squadre ai Mondiali del 2015.

BAHRAIN-MERIDA

Bandiera del Bahrein, questa squadra attiva dal 2017 ha anche la sponsorizzazione dell'azienda taiwanese di biciclette Merida e il capitano è Vincenzo Nibali, che con questa maglia si è classificato terzo al Giro d'Italia e secondo alla Vuelta 2017, vincendo inoltre il Giro di Lombardia 2017 e la Milano-Sanremo 2018. Anche il numero due in questo Giro è un italiano: Domenico Pozzovivo di Policoro in Basilicata, che ha vinto una tappa al Giro d'Italia 2012, il Giro del Trentino 2012, una tappa alla Giro di Catalogna 2015 e una al Giro di Svizzera 2017.

BORA-HANSGROHE

Attiva dal 2010 e licenza World Tour dal 2017, ha sede a Raubling in Baviera ed è appoggiata anche dal marchio statunitense di biciclette Specialized. I suoi ciclisti hanno vinto quattro tappe del Giro d’Italia, cinque del Tour e due della Vuelta. Numero uno per questo Giro è il polacco Rafał Majka: ha vinto tre tappe al Tour de France, tutte con arrivo in salita, e la classifica scalatori della Grande Boucle nel 2014 e nel 2016. Ha conquistato inoltre la vittoria finale del Giro di Polonia 2014, il terzo posto alla Vuelta 2015 e la medaglia di bronzo in linea ai Giochi olimpici 2016 a Rio de Janeiro. Numero è due l’italiano Davide Formolo di Negrar, provincia di Verona.

CCC TEAM

Bandiera polacca, ma basata in California, la squadra attiva nel professionismo dal 2007, dal 2011 ha licenza World Tour. In quello stesso anno con l'australiano Cadel Evans ha vinto il Tour de France, mentre nel 2017 il campione olimpico Greg Van Avermaet ha dato al team le vittorie nella Parigi-Roubaix e nella classifica individuale World Tour. Nel 2014 e nel 2015 ha inoltre primeggiato nella cronometro a squadre dei Campionati del mondo. Uomini di punta per questo Giro l’olandese Laurens ten Dam e lo spagnolo Francisco Ventoso, che ha vinto ha vinto una Parigi-Bruxelles, due tappe al Giro d'Italia e una alla Vuelta.