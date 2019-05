Tutte le tappe del Giro d'Italia 2019

Da Bologna parte anche la seconda tappa, per 205 km: fino alla toscana Fucecchio, dive nacque Indro Montanelli. Nel quinto centenario dalla morte di Leonardo, il 13 maggio la terza tappa fa 220 km da Vinci a Orbetello. Dalla Toscana al Lazio, la quinta tappa del 14 maggio è di 223 km da Orbetello a Frascati. Tutta laziale e relativamente breve la sesta tappa del 15 maggio: 140 km da Frascati a Terracina. Il 16 maggio da Terracina i ciclisti fanno 238 km per arrivare in Puglia in un’altra località legata alla memoria di un personaggio famoso: la San Giovanni Rotondo di Padre Pio.

LA NONA: DA RICCIONE A SAN MARINO

Poi la settima tappa del 17 maggio fa un salto in Abruzzo: 185 km da Vasto all’Aquila. Per l’ottava tappa del 18 maggio 239 km dall’abruzzese Tortoreto Lido alla marchigiana Pesaro. La nona tappa del 19 maggio è la seconda a cronometro, l’unica con uno sconfinamento all’estero, anche se un estero molto casalingo: 34,8 km dalla romagnola Riccione a San Marino.

LA 14ESIMA: 131 KM TURISTICI TRA SAINT VINCENT E COURMAYEUR

Dopo il riposo del 20 maggio, la decima tappa del 21 maggio è di 145 km dalla romagnola Ravenna all’emiliana Modena. L’11esima tappa del 22 maggio è di 221 km dall’emiliana Carpi a quella Novi Ligure che malgrado il nome sta in realtà in Piemonte. Sempre in Piemonte ma altro salto per la 12esima tappa del 23 maggio: 158 km da Cuneo a Pinerolo. In compenso la 13esima tappa parte proprio da Pinerolo, e dopo 196 km fa il primo arrivo in salita al Lago Serrù, comune di Ceresole Reale, città metropolitana di Torino e Parco Nazionale del Gran Paradiso. Verso le Alpi il 24 maggio per la 14esima tappa: 131 km molto turistici in Val d’Aosta, dalla Saint Vincent del casinò alla Skyway del Monte Bianco a Courmayeur. La 15esima tappa del 25 maggio prevede 232 km dalla piemontese Ivrea alla lombarda Como.

LO SPETTACOLO DELLA 16ESIMA: IL GAVIA E IL MORTIROLO

Dopo il riposo del 27 maggio, il 28 maggio il Giro riprende con la 16esima tappa da Lovere in provincia di Bergamo a Ponte di Legno in provincia di Brescia: è considerata la più spettacolare: 226 km con il Gavia e il Mortirolo. La 17esima tappa è dalla trentina Commezzadura, in Val di Sole, alla altoatesina Rasun-Anterselva: secondo arrivo in salita. Dall’Alto Adige parte pure la 18esima tappa: da Valdaora-Olang, per 22 km fino a Santa Maria di Sala, nella Città Metropolitana di Venezia. La 19esima tappa torna dal Veneto, Treviso, al Trentino, San Martino di Castrozza: 151 km, e terzo arrivo in salita. La 20esima tappa del primo giugno è tutta bellunese: 194 km da Feltre a Croce d'Aune-Monte Avena. Quindi gli ultimi 17 dei 3.566,8 km nella cronometro finale all’Arena di Verona. Media per tappa: 167,5 km.