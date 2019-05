La guida completa al Giro d’Italia 2019

È arrivata alla sua 102esima edizione la competizione ideata nel 1909 dal giornalista forlivese Tullo Margagni: un giro d'Italia da compiere nell’arco di tre settimane nel corso del mese di maggio. La gara non è stata disputata tutti gli anni: quattro edizioni - dal 1915 al 1918 - saltarono a causa della Prima Guerra mondiale e altre quattro - dal 1941 al 1945 - per via della Seconda.

LE TAPPE ALL'ESTERO

Con gli anni alcune cose sono cambiate. In particolare, dal 1965 qualche tappa si cominciò a correre fuori dai confini nazionali. Dalla partenza a San Marino, che è un estero molto familiare, nel 1966 ci si spostò nel Principato di Monaco. Nel 1973 si toccarono addirittura cinque Paesi prima di rientrare in Italia: Belgio, Germania Ovest, Lussemburgo, Francia e Svizzera. Nel XXI secolo l’alternanza tra una partenza all’estero e una in Italia è stata regolare: 2010 Amsterdam, 2012 Herning in Olanda, 2014 Belfast, 2016 Apeldoorn pure in Olanda, 2018 Gerusalemme. In compenso questa sarà una edizione tutta italiana, eccetto, una cronometro a San Marino. Per di più con nessuna isola, e anche poco Sud: giusto una puntata da Terracina a San Giovanni Rotondo, per poi rientrare subito verso l’Abruzzo e il Nord. Si parte l'11 maggio con la crono di Bologna.

MOLTO NORD, NIENTE ISOLE E ARRIVO A VERONA

Insomma, un percorso forse non troppo equilibrato geograficamente, ma d’altra parte era stato molto "meridionale" quello dell’anno scorso, per via della partenza israeliana. Altra particolarità: l’arrivo a Verona, contro la tradizione che vorrebbe l’ultima tappa a Milano, dove ha sede quella Gazzetta dello Sport che è lo storico sponsor. In onore al colore della sua carta la maglia del corridore in testa è infatti rosa. Ma si tratta di una tradizione che ha avuto frequenti eccezioni, anche l’anno scorso l’arrivo era stato a Roma. Per concorrenti e tifosi, però, più importante ancora del bilanciamento geografico è in realtà quello altimetrico. «Il Giro d’Italia 2019 sarà all’insegna dell’equilibrio tra cronometro e montagne», promette il sito ufficiale. «Sulla carta sembrano predominare le salite, alcune inedite, altre dei mostri sacri come il Gavia e il Mortirolo, ma le prove contro il tempo aprono e chiudono i giochi. E a metà del cammino c’è la Riccione-San Marino che non favorisce gli specialisti».