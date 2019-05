L’albo d’oro del Giro d’Italia

Tre ciclisti sono in testa all’albo d’oro del Giro d’Italia, ognuno con cinque vittoria a testa. Il primo è Alfredo Binda, classe 1902, il Signore della Montagna: 1925, 1927, 1928, 1929, 1933. Nel 1930 proprio per la sua manifesta superiorità fu pagato dagli organizzatori per non partecipare al Giro, ottenendo 22.500 lire, una cifra corrispondente al premio della vittoria finale e ad alcune vittorie di tappa, che oggi corrisponderebbe a poco più di 15 mila euro. Il secondo in ordine cronologico è Fausto Coppi, classe 1919, l’Airone: 1940, 1947, 1949, 1952, 1953. Sicuramente avrebbe vinto anche di più, se non ci fossero stati di mezzo i quattro anni di sospensione della Seconda Guerra mondiale tra 1941 e 1945. Il terzo è il belga Eddy Merckx, classe 1945, il Cannibale: 1968, 1970, 1972, 1973 e 1974.

LE SFIDE DIVENTATE LEGGENDA

Tutti e tre, però, sono diventati leggendari anche per le rivalità con altri campioni che contribuirono a fare del ciclismo in generale e del Giro d’Italia in particolare una grande saga popolare. Binda, in particolare, emerse sfidando Costante Girardengo, classe 1893, che era stato il primo “campionissimo” del pedale. Un personaggio intorno al quale vennero create leggende come quella dell’amicizia col rapinatore Sante Pollastri che per venirlo ad applaudire si sarebbe fatto catturare dalla polizia. Una storia a cui è dedicata anche in una famosa canzone di Francesco De Gregori (Il bandito e il campione) e che ha ispirato una quasi omonima miniserie Rai andata in onda nel 2010 - Il campione e il bandito - interpretata da Beppe Fiorello e Simone Gandolfo.