Il programma completo del 13 maggio agli Atp di Roma 2019

Nel torneo maschile, Marco Cecchinato affronta l'australiano Alex De Minaur, mentre non prima delle 19.30 Fabio Fognini se la vede con il francese Jo-Wilried Tsonga. Nel torneo femminile, chiude Jasmine Paolini contro Sofia Kenin. Tra gli altri Azzurri, Lorenzo Sonego sul Grandstand affronta il russo Karen Chačanov. Sul Campo 2, invece, Sara Errani contro Viktoria Kuzmova ed Elisabetta Cocciaretto contro Amanda Anisimova.

IL PROGRAMMA DEL 13 MAGGIO 2019

Il programma del Centrale. Ore 11 Coric (Cro, 13) c. Auger-Aliassime (Can), S. Williams (Usa, 10) c. Peterson (Sve), CECCHINATO (16) c. De Minaur (Aus); 19.30 FOGNINI (10) c. Tsonga (Fra); ore 21 Kenin (Usa) c. PAOLINI.

Il programma del Grandstand. Ore 11 Verdasco (Spa) c. Edmund (Gbr), Khachanov (Rus, 11) c. SONEGO, V. Williams (Usa) c. Mertens (Bel), Azarenka (Bie) c. Zhang (Cin); ore 19 Gasquet (Fra) c. Chardy (Fra).

Il programma al Pietrangeli. Ore 11 Sasnovich (Bie) c. Cibulkova (Svc), Zheng (Cin) c. Muguruza (Spa), Carreno Busta (Spa) c. Shapovalov (Can), Monfils (Fra, 15) c. Ramos Vinolas (Spa), Keys (Usa, 13) c. Hercog (Slo).

Il programma del Campo 1. Ore 11 Kukushkin (Kaz) c. Djere (Ser), Konta (Gbr) c. Riske (Usa), Ruud (Nor) c. Evans (Gbr), Kontaveit (Est, 14) c. Barthel (Ger), Cabal-Farah (Col, 3) c. Bopanna-Inglot (Ind-Gbr).

Il programma del Campo 2. Ore 11 Wang (Cin, 15) c. Siniakova (Cec), Klaasen-Venus (Saf-Nzl, 6) c. A. e M. Zverev (Ger), Kuzmova (Svk) c. ERRANI, Millman (Aus) c. Norrie (Gbr), Anisimova (Usa) c. COCCIARETTO.

Il programma del Campo 3. Ore 11 Tsurenko (Ucr) c. Putintseva (Kaz), Goerges-Ka. Pliskova (Ger-Cec) c. N. Kichenok-Spears (Ucr-Usa), Marach-Pavic (Aut-Cro, 5) c. McLachlan-Struff (Jap-Ger), Zidansek (Slo) c. Tomljanovic (Aus).

Il programma del Campo 4. Ore 11 Dodig-Roger Vasselin (Cro-Fra) c. Mektic-Skugor (Cro, 4), Albot-Basilashvili (Mol-Geo) c. Kontinen-Peers (Fin-Aus, 8), Kubot-Melo (Pol-Bra, 1) c. BOLELLI-SEPPI, Pouille-Tiafoe (Fra-Usa) c. Coric-Dimitrov (Cro-Bul), Middelkoop-Simon (Ola-Fra) c. Carreno Busta-Sousa (Spa-Por).

Il programma del Campo 6. Ore 11 Martinez Sanchez-Sorribes Tormo (Spa) c. Kudermetova-Zvonareva (Rus), Krawczyk-Ninomiya(Usa-Jap)c. Hsieh- Strycova (Tia-Cec, 5), Begu-Buzarnescu (Rom) c. Pavlyuchenkova-Sevastova (Rus-Let), Groenefeld-Schuurs (Ger-Ola, 8) c. L. Kichenok-Ostapenko (Ucr-Let), Atawao-Srebotnik (Usa-Slo) c. Rosolska-Yang (Pol-Cin).