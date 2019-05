Come seguire gli Atp di Roma 2019 in tv

Gli Internazionali di Tennis di Roma 2019 sono un’esclusiva Sky. Il torneo nella sua interezza va in onda sul canale SkySport Arena (204), e i match più importanti su SkySport Uno (201). Grazie a un accordo tra Sky e Federazione di Tennis due quarti di finale, le semifinali e la finale del Masters 1000 di Roma si possono seguire sul canale SuperTennis, disponibile in chiaro sul digitale terrestre.

GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS IN STREAMING

Gli Internazionali di tennis possono inoltre essere visti in streaming su SkyGo: la piattaforma on demand di Sky. Per usufruire del servizio bisigna essere abbonati a Sky, avere un account sul sito del’emittente satellitare e usare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di SkyGo può essere scaricata dal sito di Sky oppure dall’App Store e Google Play Store. Bisogna aprire SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Dopo che si sarà aperta una pagina con tutti i canali di Sky disponibili in streaming, bisogna scrollare in basso fino a quando non si trova Sky Sport Arena (204) o Sky Sport Uno (201). A quel punto si deve selezionare uno dei due canali e premere sull’icona a forma di “Play”. C'è infine Supertennis.tv, il canale ufficiale della Federazione italiana di tennis. In streaming gratis trasmette due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo maschile. Per accedere al sito di Supertennis non è necessario né l’abbonamento né l’iscrizione. Basta selezionare lavoce “On demand”.