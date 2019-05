Chi è Mona Barthel, tennista impegnata negli Internazionali d'Italia 2019

Mona ha fatto sacrifici per iniziare il percorso agonistico pur completando gli studi. Quando nel 2007, accompagnata dalla madre, ha iniziato ad andare in giro per l'Europa a disputare tornei minori dormiva in tenda, per poter rientrare nella spesa. Una volta, in Inghilterra, ha raccontato di avere passato la notte sotto un branco di pipistrelli che le svolazzava sopra.

I QUATTRO TORNEI VINTI IN CARRIERA

Chiuso il primo anno da professionista al 937esimo posto della classifica Wta, nel 2008 Mona ha sconfitto la sua prima top 100 e nel 2009 ha centrato la sia prima semifinale. Il salto di qualità è arrivato nel 2011, quando ha disputato la semifinale del torneo di Copenaghen contro la numero uno del mondo Caroline Wozniacki. Nel 2012 ha vinto il suo primo torneo sul circuito maggiore Wta a Hobart, ed è stata selezionata per le Olimpiadi. Nel marzo 2013 è arrivata al numero 31 del ranking. In seguito è calata al numero 43 nel 2014, 44 nel 2015, e 183 nel 2016. Ma poi è risalita. Nel suo palmarés ci sono quattro titoli individuali e due di doppio nel circuito Wta.