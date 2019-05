Il programma completo del 14 maggio agli Atp di Roma 2019

Marco Berrettini (numero 33 del ranking mondiale) sfida Alexander Zverev, numero 5 e finalista della scorsa edizione, mentre Marco Cecchinato (numero 19) se la deve vedere con Philipp Kohlschreiber (numero 56). Sul Grandstand, impegno proibitivo per Andrea Basso (numero 416) contro il croato Marin Cilic (numero 10). Sempre sul Grandstand, in chiusura di giornata, il doppio Berrettini/Fognini sfida la coppia Edmund/Skupski. Sul Campo 3, è in programma Baldi/Pellegrino contro Melzer/Thiem. Per quanto riguarda il circuito femminile (Wta), in campo sul 4 i doppi Errani/Trevisan e Chiesa/Paolini, rispettivamente contro Klepac/Krunic e Dabrowski/Xu.