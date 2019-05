Le possibili destinazioni di De Rossi dopo l'addio alla Roma

1. IN MLS CON IBRAHIMOVIC

Adesso, però, tutto è cambiato e la pista più probabile è quella che porta in California. È ancora Transfermarkt a citare i Los Angeles Galaxy come unica squadra sulle tracce di De Rossi, e l'ipotesi è davvero concreta. Daniele ama gli Stati Uniti, ci ha passato le ultime vacanze estive con la moglie, Sarah Felberbaum, che da attrice madrelingua inglese a Hollywood non si troverebbe poi così male. Lui, dal canto suo, potrebbe giocare in Mls accanto a Zlatan Ibrahimovic, uno che già ai tempi del Paris Saint Germain l'aveva chiamato a gran voce, sperando di poterne condividere lo spogliatoio e la maglia, magari per ricevere qualche passaggio filtrante in profondità e involarsi verso la porta avversaria. «Ho sempre detto che un'altra esperienza, magari in questo Paese, mi affascinerebbe», disse ad agosto mentre la Roma era in tournée negli Usa, «ho un anno davanti e ci penseremo più in là». Ora che quell'anno è finito, probabilmente è arrivato il momento di pensarci.

2. IN GIAPPONE CON INIESTA

C'è un'altra pista che porta all'estero, ma esattamente sulla sponda opposta del Pacifico. Perché tra i Paesi più amati dalla coppia c'è il Giappone, e pure da quelle parti c'è da scommettere che c'è chi farebbe carte false per avere in squadra un centrocampista centrale come De Rossi e magari averlo accanto. Al Vissel Kobe, per esempio, oltre che delle costate di manzo di altissima qualità, Daniele troverebbe Andrés Iniesta, uno che nel 2014 raccontò a Sky Sport di avere «grande rispetto per Pirlo, lo considero una leggenda, così come ho stima per De Rossi che gioca ad alti livelli da diverso tempo». Due anni dopo i due si incrociarono ancora, negli ottavi di finale dell'Europeo, vinse l'Italia e Daniele sorprese Don Andrés con un tunnel da antologia. Stavolta potrebbero ritrovarsi da compagni di squadra e portare in Giappone qualcosa di nemmeno troppo lontano da quanto mostrato dal duo Xavi-Iniesta in tanti anni di Barcellona.