Chi è Matteo Berrettini, il tennista italiano che partecipa agli Atp di Roma 2019

L'atleta romano, impegnato per la terza volta in carriera agli Internazionali Bnl d'Italia (il 14 maggio gioca il secondo turno contro Alexander Zverev), ha vissuto negli ultimi anni una crescita costante in termini di risultati e classifica. Berrettini iniziò ad allenarsi con Raoul Pietrangeli al Circolo della Corte dei Conti, per poi passare al Circolo Canottieri Aniene e a Vincenzo Santopadre con Umberto Rianna. Già quando aveva 12 anni, iniziarono a indicarlo come «il futuro del tennis italiano», anche se lui rispondeva che ci sono tanti altri giovani migliori. Dopo l'esordio da professionista nel 2014, il 16 marzo del 2015 vinse il suo primo incontro nel circuito, al torneo Future Turkey F11 di Antalya, sconfiggendo per 6-2 6-0 il serbo Miki Jankovic. Nel novembre 2016, grazie a due wild card, partecipò ai tornei Challenger di Brescia e di Andria, e ad Andria ottenne il suo primo risultato prestigioso, battendo nei quarti di finale l'ex top 5 Atp Tommy Robredo. Perse poi in finale contro Luca Vanni, in tre set. Ma chiuse la stagione al numero 435 del ranking Atp.

L'ESORDIO NEL CIRCUITO ATP

Il 12 febbraio 2017 vinse il suo secondo titolo Future, al torneo Switzerland F1 di Oberentfelden, battendo in finale 6-2 6-4 il francese Laurent Lokoli, testa di serie numero uno. A marzo partecipò al Challenger di Quanzhou, dove, partendo dalle qualificazioni, giunse in finale battendo quattro top 200. Perse con Thomas Fabbiano con un doppio tie-break. Ma entrò per la prima volta nei top 300, attestandosi in 264esima posizione. E il 15 maggio 2017, grazie a un’altra wild card, fece il suo esordio ufficiale nel circuito Atp, agli Internazionali d'Italia. Perse al primo turno contro il numero uno italiano Fabio Fognini (1-6 3-6). Ma il successivo 23 luglio vinse il suo primo trofeo Challenger a San Benedetto, battendo in finale, 6-3 6-4, Laslo Djere, numero 106. Nel ranking salì dunque al numero 173. Arrivò in finale anche ai Challenger di Portorose il 12 agosto e di Istanbul il 17 settembre, ma perse entrambe le volte. Comunque scalò ancora posizioni nel ranking: numero 120 a ottobre, chiudendo la stagione al 135.

LA PRIMA CONVOCAZIONE IN COPPA DAVIS

Ma è nel 2018 che Berrettini iniziò a essere conosciuto al grande pubblico. A Doha superò per la prima volta le qualificazioni in un torneo Atp e il 2 gennaio vinse il suo primo incontro nel circuito maggiore. Al Challenger di Bergamo, dove era testa di serie numero uno, conquistò il secondo titolo di categoria, sconfiggendo in finale Stefano Napolitano in tre set, issandosi alla posizione 104. Dopo essere uscito al secondo turno al Masters 1000 di Indian Wells entrò tra i primi 100 giocatori della classifica Atp e ricevette la prima convocazione nella squadra italiana di Coppa Davis, pur non giocando. Per il secondo anno consecutivo ricevette una wild card per gli Internazionali d'Italia e al primo turno sconfisse il qualificato Frances Tiafoe, cogliendo il suo primo successo in un torneo Masters 1000, prima di essere battuto da Alexander Zverev in due set.