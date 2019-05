Chi è Denis Shapovalov, il tennista canadese in gara agli Atp di Roma 2019

A Toronto Tessa insegnò prima tennis presso il Richmond Hill Tennis Club. Poi aprì una accademia tutta sua: la “Tessa Tennis” a Vaughan, sobborgo settentrionale di Toronto. Ovviamente suo allievo privilegiato fu il figlio, che a lei deve il suo potente rovescio a una mano. È stata anche una scelta della madre quella di non mettergli pressione per esempio per la sua mania di presentarsi in continuazione a rete, permettendo agli avversari di beffarlo con pallonetti. A otto anni fu sempre la madre a girare un filmato per trovare sponsor, e Denis fu ammesso ad alcuni stage con Tennis Canada. La madre però non era convinta dei programmi collettivi, e quando il figlio compì 11 anni lo riprese con sé. Solo due anni dopo lo affidò ad Adriano Fuorivia, tecnico di origine calabrese che iniziò ad accompagnarlo ai tornei lontano da casa, visto che i genitori erano troppo occupati con l'accademia.