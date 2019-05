L'ora della verità nel vertice tra Allegri e Agnelli alla Juventus

ALLEGRI CERCA UNA NUOVA CASA A TORINO...

In caso di addio, Allegri è dato in rotta verso il Paris Saint-Germain. Però è stato visto a Torino con il suo agente immobiliare di fiducia, probabilmente impegnato a visionare una nuova casa nel capoluogo piemontese. Non proprio l'atteggiamento di uno pronto al trasloco. Del resto il tecnico livornese non ha mai nascosto le sue intenzioni: «Desidero restare», ha detto alla vigilia della trasferta a Roma. Ma il vicepresidente Pavel Nedved l'ha gelato con quella frase dal sapore di divorzio: «Chi vivrà vedrà».

IL SOGNO PER LA SUCCESSIONE: PEP GUARDIOLA

Chi al suo posto, per provare a migliorare una squadra che a livello di risultati può fare poco di più, mente sul piano del gioco ha tanti margini di crescita? Il sogno dei tifosi è Pep Guardiola, fresco vincitore del titolo inglese alla guida del Manchester City. Allegri ci ha scherzato: «Ormai sono abituato e mi diverto. Anche al Milan dovevano mandarmi via e dicevano che al posto mio doveva arrivare Guardiola». Poi lo cacciarono davvero, ma il catalano non si trasferì in Italia.

LE ALTRE PISTE: DESCHAMPS, INZAGHI O... MOURINHO

Più concrete e meno entusiasmanti per la Juventus le piste che portano a un altro cavallo di ritorno, quello di Didier Deschamps. Oppure a Simone Inzaghi che potrebbe sollevare la Coppa Italia negli stessi attimi in cui si decide il futuro di Allegri. Eusebio Di Francesco, Maurizio Sarri, persino gli (ex) interisti Luciano Spalletti e José Mourinho. O il finalista di Champions col Tottenham Mauricio Pochettino. Si è detto e letto di tutto. Adesso è arrivata l'ora della verità. E come piace ripetere ad Allegri, niente tecnica e tattica - «cose che sanno quasi tutti, in Italia ci sono 60 milioni di allenatori» -, ma spazio alle intuizioni. Come quella che ebbe Agnelli nell'affare Cristiano Ronaldo. Ora gli juventini ne attendono un'altra dallo stesso fascino.