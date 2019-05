Chi è Marco Cecchinato, il tennista italiano in gara agli Atp di Roma 2019

Tra i punti di forza, un servizio particolarmente potente e un dritto "pesante", ma anche una palla corta che è diventato un marchio di fabbrica. Nel corso della carriera si è migliorato anche nel rovescio, che gioca a una mano, bene soprattutto in lungolinea, preferendo il top spin sulla terra rossa e lo slice sull’erba. Cecchinato è noto nel circuito per la durata dei suoi allenamenti. Un approccio alla professione che gli ha consentito di entrare nei top 20 nonostante una vicenda che avrebbe potuto condizionarne la carriera più di quanto non abbia fatto.

LA SQUALIFICA PER PRESUNTE SCOMMESSE

Dopo un buon quinquennio tra 2010 e 2015, nel 2016 Cecchinato incappò in una squalifica per 18 mesi, più una pena accessoria da 40 mila euro, per presunte scommesse. In appello i mesi furono ridotti a 12 e l’importo della multa venne dimezzato. Infine, l’intera punizione fu estinta dal Collegio di garanzia del Coni, che rilevò un vizio di procedura. Il padre Sergio lo definì «non un incidente di percorso, piuttosto una leggerezza di gioventù che l’ha costretto a lottare, l’ha fortificato e ha solo ritardato i risultati che era destino che arrivassero».