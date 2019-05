Il Giro perde Dumoulin mentre vince ancora Ackermann

La notizia del giorno è che Tom Dumoulin si è arreso: il suo Giro d'Italia è già finito. L'olandese della Sunweb, dopo la rovinosa caduta del 14 maggio, non ha preso il via alla quinta tappa di Frascati, vinta allo sprint - dopo 140 chilometri sotto la pioggia - dal tedesco Pascal Ackermann (al bis, dopo Fucecchio).

PROBLEMA AL GINOCCHIO PER L'OLANDESE

Dumoulin, vincitore del Giro nel 2017, ha spiegato così le ragioni della sua decisione: «Prima della tappa ho provato a pedalare sui rulli, nella mia stanza d'albergo. Ho voluto stringere i denti, ma il ginocchio mi fa troppo male: non riesco a stare sui pedali, dunque non avrebbe senso insistere. Posso muovere la gamba, ma purtroppo non posso forzare: non sono in grado di gareggiare a questi livelli come vorrei». Il Giro ha perso quindi un sicuro protagonista, ma anche un aspirante al podio (obiettivo minimo) di Verona. «Per me è terribile lasciare», ha aggiunto, «sono triste. Mi sono preparato per mesi a questo appuntamento e alla fine non è andata come volevo. Adesso mi prendo qualche giorno di riposo, riassorbirò la botta, poi decideremo il da darsi assieme alla squadra».