Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus

CINQUE SCUDETTI, QUATTRO COPPE ITALIA E DUE FINALI CHAMPIONS PERSE

Allegri lascia così la Juve dopo cinque anni. In cui ha vinto cinque scudetti e quattro Coppe Italia consecutivamente: unico tecnico nella storia del calcio italiano a riuscirci. Il problema (per i tifosi) è che non ha conquistato la coppa per la quale i colori bianconeri nutrono ormai un'ossessione dopo sette finali perse: la Champions league. Ci è andato vicino però due volte, nel 2015 perdendo all'ultimo atto contro il Barcellona 3-1 a Berlino e due anni dopo facendosi battere dal Real Madrid 4-1 a Cardiff. L'arrivo nell'estate del 2018 di Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte e decisivo del mondo insieme con Lionel Messi, doveva essere il trampolino per l'ultimo salto di qualità: eppure è arrivato "solo" il titolo nazionale, con l'eliminazione in Europa nei quarti di finale per mano della rivelazione Ajax.