Pello Bilbao ha vinto la settima tappa del Giro a L'Aquila

Il Giro è ormai divenuto una gara a eliminazione. La 102esima edizione della corsa rosa oggi ha perso un altro 'pezzo' importante: Fernando Gaviria ha infatti deciso di ritirarsi. Il colombiano è risalito in ammiraglia durante la 7/a tappa, che si sta disputando da Vasto a Chieti, per alcuni problemi al ginocchio che gli procuravano un certo fastidio da diversi giorni. Gaviria torna a casa con una vittoria che gli è stata assegnata a tavolino dopo la volata a Orbetello (Grosseto) e in seguito al declassamento di Elia Viviani per cambio di direzione.