Caleb Ewan ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia

Vittoria in volata nell'ottava tappa del 102esimo Giro d'Italia. Ad aggiudicarsela è stato Caleb Ewan della Lotto Soudal. Per il velocista australiano si tratta del primo successo al giro dopo tre buoni piazzamenti nelle gare precedenti. Quella del 18 maggio 2019 è stata anche la tappa più lunga con i suoi 239 chilometri che da Tortoreto Lido, in provincia di Teramo (Abruzzo) a Pesaro nelle Marche. Lo sprint finale ha beffato così ancora una volta l'italiano Elia Viviani della Deceuninck-Quick-Step oltre a Pascal Ackermann del team Bora-Hansgrohe leggermente attardato. Mantiene invece la Maglia Rosa il ciclista del team UAE Emirates, Valerio Conti.

L'ORDINE D'ARRIVO DELL'OTTAVA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA

E se Ewan, Viviani e Ackermann sono saliti sui tre gradini del podio, la proverbiale medaglia di legno spetta a Fabio Sabatini della Deceuninck-Quick-Step arrivato quarto. La quinta posizione è stata occupata da Manuel Belletti, mentre la sesta dal francese Arnaud Démare. In settima posizione c'è invece Davide Cimolai, in ottava Marco Canola, in nona Giacomo Nizzolo e in decima il tedesco Ruediger Selig. La classifica generale vede invece la prima posizione con tanto di Maglia Rosa saldamente mantenuta da Conti (35h13'06"), a seguire lo spagnolo Josè Joaquin Rojas a 01'32" e l'italiano Giovanni Carboni a 01'41". Per trovare altri italiani bisogna scendere alla settima posizione con Fausto Masnada a 03'14". Lo squalo di Messina Vincenzo Nibali invece è precipitato al 17esimo posto a 06'03".