I risultati delle qualifiche del MotoGp di Francia 2019

Le qualifiche per il MotoGp di Francia premiano Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda è stato infatti il più veloce di tutti conquistando la pole chiudendo il giro veloce a in 1'40''952. Dietro di lui sono arrivati i ducatisti Danilo Petrucci e Jack Miller rispettivamente secondo (1'41.312) e terzo (1'41.366). Quarta posizione invece per Andrea Dovizioso a cui segue il quinto piazzamento di Valentino Rossi. Delusione invece per Vinales che, nonostante fosse parso parso il più in forma nelle libere, ha chiuso all'undicesimo posto mentr Jorge Lorenzo partirà ottavo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA AL MOTOGP DI FRANCIA

La griglia completa del MotoGp di Francia in programma a Le Mans vede così partire in prima posizione Marc Marquez (Spa/Honda) con 1'40.952, in seconda posizione Danilo Petrucci (Ducati) con 1'41.312 e in terza Jack Miller (Aus/Ducati Pramac) 1'41.366. Il quarto piazzamento è invece tutto di Andrea Dovizioso (Ducati 1'41.552) e il quinto di Valentino Rossi (Yamaha 1'41.655). In sesta posizione troviamo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas 1'41.681), in settima Takaaki Nakagami (Gia/Lcr Honda 1'42.059), in ottavo Jorge Lorenzo (Spa/Honda 1'42.067) in nona Aleix Espargarò (Spa/Aprilia 1'42.450) e in decima Fabio Quartararo (Fra/Yamaha 1'42.509). Passando alla doppia cifra bisogna parlare dell'undicesimo piazzamento di Maverick Vinales (Spa/Yamaha 1'42.555), del dodicesimo di Pol Espargarò (Spa/Ktm caduto nella Q2), del tredicesiomo du Francesco Bagnaia (Ducati Pramac 1'39.982). Dal quattordicesimo al ventiduesimo troviamo in ordine Johann Zarco (Fra/Kym 1'40.029), Cal Crutchlow (Ing/Lcr Honda 1'40.114), Miguel Oliveira (Por/Ktm 1'40.385), Karel Abraham (Rce/Reale Ducati 1'40.482), Joan Mir (Spa/Suzuki 1'40.606), Alex Rins (Spa/Suzuki 1'40.706), Tito Rabat (Spa/Ducati Reale 1'41.351), Hafizh Syahrin (Mal/Ktm 1'41.717) e Andrea Iannone (Aprilia 1'41.786).