Rafael Nadal è il vincitore degli Atp di Roma 2019

Rafael Nadal si conferma re di Roma. Il tennista spagnolo, campione uscente degli Internazionali d'Italia, ha sconfitto in finale Novak Djokovic in tre set, col punteggio di 6-0 4-6 6-1, in due ore e 25 minuti di gioco. Per Nadal è il nono successo in carriera sulla terra rossa del Foro Italico.

IL PRIMO TROFEO STAGIONALE PER LO SPAGNOLO

I due si erano incontrati già quattro volte in finale. La vittoria di Rafa ha spezzato l'equilibrio: adesso il bilancio è 3-2 per Nadal, che ha dimostrato ancora una volta il suo strapotere sulla terra anche in un anno difficile come questo, dove non era ancora riuscito a vincere un torneo.