Niki Lauda, eroe tragico che non abbiamo saputo amare

Sembrava intuire quell'uomo sotto le sembianze da rettile, il suo fuoco sotto il ghiaccio, la passione che lo riportava in pista ancora devastato. Per sempre devastato. Perché era l'unica terapia, perché era meglio sfidare ancora la morte, ancora e ancora, piuttosto che ripetersi di averla scampata, ma lasciandosi ghermire dal suo soffio gelido, dai fantasmi dell'autocommiserazione, dalle sirene dei rimpianti. Niki il prussiano tornava alla sua maledizione per non soffrire più di così, per lasciare indietro il dolore. Correva avanti a tutti ma, in fondo, scappava. Non era insensibile, era umano, troppo umano. E intanto moriva vivendo, i fumi tossici respirati mentre la sua macchina era un forno lo uccidevano giorno per giorno, due trapianti di rene, un altro ai polmoni ma lui non si lamentava, non diceva niente del suo calvario, spendeva parole gentili, generose per i piloti del presente, evitava paragoni con la sua grandezza, in un'epoca dove si rischiava di più e i piloti erano carne da macello più di adesso. E a Natale il suo corpo ha ceduto del tutto, l'hanno ricoverato in una clinica svizzera e lui sapeva non ne sarebbe uscito più.