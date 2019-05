Niki Lauda è morto

Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949 in una ricca famiglia di banchieri, Niki tagliò i ponti con il padre quando ventenne decise di dedicarsi completamente alle quattro ruote. Ottenuti 30 mila dollari dalle banche grazie al prestigioso cognome, comprò nel 1972 un posto nel team di F1 March dopo essere passato dalle categorie minori. La stagione è un disastro, ma il nome di Lauda inizia a circolare per il talento alla guida e per l'abilità nel preparare le vetture. Per l'austriaco la perfezione meccanica delle monoposto vale più dell'estro del pilota: un concetto che tutto il Circus ha finito per ereditare da lui e forse l'eredità più grande che ha lasciato.

L'ARRIVO IN FERRARI

Nel 1974 è Enzo Ferrari in persona a chiamare il giovane e promettente pilota alla corte di Maranello. La lotta per il titolo è tutta in famiglia, col compagno di squadra e rivale Clay Regazzoni e con il brasiliano Emerson Fittipaldi. Nel 1975 Lauda entra a pieno nella squadra e nel cuore del Drake, che lo tratta come uno di famiglia: lo stesso anno è campione del mondo per la prima volta. Anche la stagione 1976 sembra iniziare sotto i migliori auspici, Lauda continua a vincere. Il primo agosto del 1976 è il giorno che segna il resto della sua vita.