Le date e gli orari del Gp di Montecarlo di F1 2019

Due settimane dopo il Gp di Spagna, con la quinta doppietta Mercedes in stagione, la Formula 1 sbarca nel Principato di Monaco, sul tracciato cittadino di Montecarlo. Il dominio delle Frecce d'argento sembra già avere indirizzato il Mondiale 2019, con la Ferrari che spera in un guizzo di Sebastian Vettel o Charles Leclerc per spezzare quella che a tutti gli effetti sembra essere un'egemonia della scuderia tedesca.

I PRECEDENTI DEGLI ULTIMI ANNI NON SORRIDONO ALLE MERCEDES

La natura unica del circuito di Monaco ha fatto sì che il dominio Mercedes nell'era turbo/hybrid nel Principato non si sia mai manifestato appieno: si tratta dell'unico tracciato in cui Lewis Hamilton e Valteri Bottas non sono riusciti a finire una gara al primo o al secondo posto negli ultimi due anni ed è uno dei due circuiti in cui non hanno registrato la pole e non si sono qualificati in prima fila nello stesso arco temporale assieme al Messico. Una pista, insomma, dove le Mercedes sono chiamate a una prova maiuscola, nel tentativo di stabilire il record assoluto di doppiette consecutive, sei. Malgrado l'albo d'oro recente presenti nomi importanti, quasi sempre questi non corrispondono al vincitore del titolo a fine anno, anzi: negli ultimi tempi vincere a Monaco non ha portato bene: l'ultimo a trionfare a Montecarlo e a conquistare il Mondiale fu Vettel nel 2011, l'unico negli ultimi nove anni. Il GP di Monaco sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Il via della gara domenica 26 maggio alle 15.10: appuntamento live anche su Sky Sport 1.

LE DATE E GLI ORARI DEL GP DI MONACO DI F1 SU SKY

Venerdì 24 maggio

Ore 11: Prove libere 1

Ore 15: Prove libere 2

Sabato 25 maggio

Ore 12: Prove libere 3

Ore 15: Qualifiche

Domenica 26 maggio

Ore 15.10: Gara