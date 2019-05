La dodicesima tappa del Giro d'Italia 2019 da Cuneo a Pinerolo

Finita la pianura, il Giro d'Italia 2019 comincia a salire. Niente di particolarmente severo, giusto un aperitivo in vista delle sfide in alta quota, che andranno in scena a partire da venerdì. La dodicesima tappa, da Cuneo a Pinerolo (158 km), è mossa e abbastanza dura. Dopo l'avvicinamento di circa 90 km verso la città, e dunque al Muro di via Principi di Acaja, la corsa affronterà la salita di Montoso (1,248 metri d'altezza), al km 125,9. È il primo Gran premio della montagna di prima Categoria del Giro 2019: si tratta di una salita inedita di 8,9 km, con pendenze medie del 9,4 % (oltre 6 km saranno sopra il 10% e punte massime del 14 per cento). Da lì partirà la discesa verso Pinerolo.

PARTENZA DELLA TAPPA ALLE 13.10

Ai -2.500 metri dall'arrivo i corridori svolteranno a sinistra e saliranno ancora su via Principi d'Acaja (450 metri al 14% di pendenza, con punte del 20), che presenta un fondo in pavè e una carreggiata stretta. Seguirà una discesa ripida e assai impegnativa fino all'abitato di Pinerolo (Torino). Gli ultimi 1.500 metri sono piatti con alcune curve e un breve tratto in lastricato. L'arrivo è posto al termine di un rettilineo lungo 350 metri in asfalto. Il via avverrà da Piazza Galimberti, alle 13,10; l'arrivo è previsto fra le 17,15 e le 17,30, in corso Torino.

LA LEGGENDA DI COPPI DEL 1949

La Cuneo-Pinerolo ha fatto storia: nel 1949, ossia 70 anni addietro, per la precisione il 10 giugno, Fausto Coppi indossò la maglia rosa del Giro al termine della leggendaria diciassettesima tappa, disputata proprio dal Comune del Cuneese a quello del Torinese.