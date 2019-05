I rumors sull'arrivo di Guardiola alla Juventus

L'Agi si spinge a ipotizzare una data per la firma del contratto, il 4 giugno, e una per la presentazione, il 14, giorno in cui l'Allianz Stadium risulta chiuso al pubblico. Si parla anche dei termini dell'eventuale ingaggio, con un contratto da 24 milioni l'anno per quattro anni garantito dal club di Andrea Agnelli all'attuale tecnico del Manchester City. Resta difficile credere che Guardiola voglia cambiare aria dopo avere ricevuto nei giorni scorsi un'offerta da 100 milioni di sterline per un rinnovo di cinque anni con i Citizens, ma anche l'affaire Cristiano Ronaldo solo un anno fa sembrava ai confini della realtà.

SOLO UNA SETTIMANA FA LA SMENTITA DEL TECNICO CATALANO

Il 21 maggio la stampa sportiva italiana era andata in fibrillazione per le voci non confermate sulla presenza di Guardiola in Italia e su un fantomatico incontro clandestino in un hotel di Milano con l'uomo mercato dei bianconeri Fabio Paratici. Malgrado poche ore più tardi sia emerso come l'allenatore del City si trovasse in realtà in quelle ore ad Abu Dhabi, le indiscrezioni sono proseguite, nonostante le smentite della Juventus e di diverse persone vicine a Guardiola. Lo stesso Guardiola, il 17 maggio, poche ore dopo la rottura tra la Juve e Massimiliano Allegri, era stato categorico: «Non andrò alla Juve o in Italia. Ho ancora due anni di contratto e non mi muoverò. Sono soddisfatto qui, non andrò da nessuna parte. Nella prossima stagione sarò l’allenatore del Manchester City».