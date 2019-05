La tredicesima tappa del Giro d'Italia 2019 da Pinerolo a Ceresole Reale

Il Giro d'Italia 2019 entra nel vivo. La tredicesima tappa, lunga 196 km e in programma oggi da Pinerolo a Ceresole Reale (Lago Serrù), propone infatti il primo arrivo in quota, ben al di sopra dei 2 mila metri. La frazione, davvero dura e tutta nella provincia di Torino, aggirerà da Nord il capoluogo piemontese e scalerà per primo il Colle del Lys - alto 1.311 metri - dal versante più difficile (Gran premio della montagna di prima Categoria), con una salita lunga 14,850 km, fra il km 39,5 e il km 54,3, con punte medie di pendenza del 6,4%, massime del 12 e un dislivello di 957 metri.