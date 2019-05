La quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2019 da Saint-Vincent a Courmayeur

La corsa successivamente raggiungere Morgex, quindi scalerà il Colle San Carlo, a quota 1.951 metri (1/a Categoria), dopo 106,1 km di percorso: si tratta di una salita lunga 10,5 km, con una pendenza media del 9,8%, massima del 10,3% e un dislivello di 1.031 metri. Seguirà una discesa verso La Thuile e Pré-Saint-Didier, quindi l'ultima risalita verso Courmayer, a quota 1.293: i corridori dovranno affrontare un tratto lungo 8 km, con pendenze medie del 3,2%, massime del 6 e un dislivello di 257 metri.

LA PARTENZA ALLE 13.10

Il via da Saint-Vincent verrà dato alle 13,10, in piazza del Mercato, l'arrivo programmato fra le 17,15 e le 17,30 a Courmayeur sulla Statale 26. Una tappa del Giro d'Italia è partita da Saint-Vincent in 13 occasioni: 1952, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963, 1968, 1970, 1973, 1978, 1985, 1992 e 2015. Si è conclusa a Courmayeur, invece, nel 1937 (vittoria di Cimatti), 1952 (Pasotti e Coppi), 1957 (Fantini e Van Steenbergen), 1987 (Rosola).