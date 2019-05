La Fiorentina verso la cessione all'italo-americano Rocco Commisso

Commisso, 69 anni, ha nominato JPMorgan Chase per condurre la trattativa con la Fiorentina e nelle ultime settimane ha intrattenuto contatti con i rappresentanti della famiglia Della Valle, proprietaria della Fiorentina dal 2002. Il New York Times riferisce anche la cifra della vendita: si parla di circa 150 milioni di dollari, ovvero 135 milioni di euro. La cessione del club potrebbe essere ufficializzata entro lunedì 27 maggio, secondo fonti che hanno chiesto l'anonimato perché l'accordo non è stato ancora perfezionato in ogni dettaglio. Le parti in causa non hanno voluto fare commenti.

LA LETTERA SFOGO DI DELLA VALLE

Il rapporto tra i tifosi viola e la proprietà è da tempo deteriorato. L'11 maggio scorso Diego Della Valle aveva scritto una lettera aperta alla Nazione per rispondere alle continue accuse di scarsi investimenti. «Urlate di plusvalenze, braccini corti, fratelli freddi calcolatori…ma quale film avete visto?», si legge nella missiva. «Svegliatevi, usate il cervello se possibile e verificate le cose in modo serio, avete gli strumenti per farlo velocemente cliccando sul vostro telefonino e smettetela di farvi imboccare finte verità da alcuni avvoltoi che vogliono solo la distruzione ed il caos della Società». «Chi crea questo clima ostile e violento vuole alimentare il caos e la confusione senza proporre niente di serio o realizzabile, approfittando vigliaccamente spesso dell’anonimato o di proteste in gruppo per offendere in modo vergognoso o per gridare richieste senza proporre soluzioni concrete», era stato lo sfogo di Della Valle. «Ora, sono io che voglio risposte precise e concrete. Una parte di voi non fa altro che gridare che dobbiamo andarcene ma avete dimenticato che vi avevamo messo a suo tempo la Società a disposizione, pronti ad aiutare in tutti i modi se qualcuno di serio si fosse presentato ma, come sapete, non si è visto nessuno, ripeto nessuno neanche lo scemo del villaggio».