Le cose da sapere sul Roland Garros 2019

In suo onore fu dato questo nome allo Stade Roland Garros, dove si svolgono quelli che sono popolarmente chiamati gli Open di Francia. Torneo di tennis che si tiene da metà maggio all'inizio di giugno a Parigi, è il secondo dei quattro che compongono il Grande Slam in ordine cronologico (gli altri sono Us Open, Australian Open e Wimbledon). La prima edizione fu nel 1891, e fino al 1924 era riservato a tennisti o francesi, o soci di club francesi. Dal 1925 fu aperto a atleti di tutto il mondo. La sua caratteristica è che la superficie di gioco è in terra battuta: il solo torneo del Grande Slam che si svolge su questa superficie dopo l'abbandono della terra verde allo Us Open nel 1978. Questa edizione si gioca dal 26 maggio al 9 giugno.