La quindicesima tappa del Giro d'Italia da Ivrea a Como

Come un 'Lombardia'. La 15esima tappa del 102esimo Giro d'Italia di ciclismo, in programma domenica 26 maggio da Ivrea a Como, su un tracciato lungo 232 chilometri, precede il secondo e ultimo giorno di riposo. È un'altra tappa infernale, che chiude tre giorni intensissimi. I corridori attraverseranno Cantù ed Erba e, dopo 160 km completamente piatti, arriveranno a Pusiano e Asso per affrontare la discesa su Onno e il lungolago fino a Bellagio, dove inizierà la salita per il Ghisallo. Si tratta di un'ascesa che parte al km 165,1, è lunga 8,550 km con pendenze medie del 5,6%, massime del 14% e un dislivello di 482 metri. Il Gran premio della montagna, dopo 173,7 km, è di seconda categoria, a 754 metri d'altezza. Praticamente un muro. La successiva discesa molto veloce arriverà a Maglio da dove comincerà la salita della Colma di Sormano, un 'muro' posto al km 180, lungo 9,550 km, con una pendenza media del 6,6%, massima del 12.