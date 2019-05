La sedicesima tappa del Giro d'Italia 2019 da Lovere a Ponte di Legno

La sedicesima tappa, in programma martedì 28 maggio, avrebbe dovuto rappresentare il sostanzioso aperitivo per l'ultima settimana del 102esimo Giro d'Italia, se non altro per la presenza della 'Cima Coppi', posta sul Passo Gavia. Le bizze del meteo, invece, hanno costretto gli organizzatori ad annullare il passaggio ai 2.618 metri di quota e a modificare il percorso, che inizialmente era di 226 km. I cambiamenti hanno ridotto la tappa a 194 km, con probabili ripercussioni anche sui verdetti. La frazione si disputa interamente in Lombardia, toccando le province di Bergamo, Brescia e Sondrio.

LA PRESOLANA E LA CROCE DI SALVEN

Il primo Gran premio della montagna è sulla Presolana, dopo 24,2 km di corsa: si tratta di una salita lunga 4 km, con una pendenza media del 7,1%, massima del 10 e un dislivello di 282 metri.