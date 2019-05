Cosa sappiamo sul caso calcioscommesse in Spagna

Raul Bravo è accusato di essere al vertice dell'organizzazione che avrebbe truccato diverse partite di prima e seconda divisione spagnola, con l'obiettivo di arricchirsi tramite le scommesse sportive. I match incriminati apparterrebbero alle stagioni 2016/17 e 2017/18, e questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Convolto nello scandalo calcioscommesse anche il presidente dell'Huesca, squadra appena retrocessa in Segunda Division essendosi piazzata al 19esimo posto della Liga, Agustín Lasaosa, che è stato messo agli arresti assieme al suo responsabile dello staff medico del club, Juan Carlos Galindo Lanuza. Un mandato sarebbe poi stato emesso nei confronti di un altro calciatore della massima serie, Samu Saiz del Getafe, che però è finora irrintracciabile in quanto in vacanza con la famiglia. Per tutti coloro che sono stati messi sotto custodia l'accusa è di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro. Fonti di polizia hanno fatto sapere che l'organizzazione su cui si sta indagando truccava la partite per poi scommettere sui risultati concordati.