Sul Mortirolo trionfa Ciccone e Nibali resta in scia

CICCONE: «SO DI AVER FATTO UNA GRANDE IMPRESA»

Ciccone, l'uomo del giorno, ha commentato così: «Da tre anni provavo a vincere, per un motivo o per un altro non ci riuscivo. Mi ero lanciato in tanti attacchi, ma senza successo. Che dire? Sono contentissimo. In cima al Mortirolo non sono riuscito a mettermi la mantellina, nella discesa ero intirizzito». Ciccone ha tremato più per il freddo che per la gioia di avere conquistato il tappone con il Mortirolo, sul quale è transitato per primo. «So di avere portato a termine una grande impresa. Scalare per primo una montagna mitica non è da poco», ha aggiunto.