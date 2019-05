La diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2019 da Commezzadura ad Anterselva

Il 102/o Giro d'Italia è sbarcato in Trentino Alto-Adige. La 17/a tappa del 29 maggio scatterà in Val di Sole, da Commezzadura (Trento), per approdare ad Anterselva dopo 181 km. Il percorso si presenta come mosso, la frazione molto articolata e costellata da attraversamenti cittadini. L'inizio è in discesa, fino alla Val di Non, poi i corridori affronteranno la Mendola, dopo 34,2 km: non è un Gran premio della montagna, ma è comunque una salita lunga 8,450 km, con una pendenza media del 4,5%, massima del 15 e un dislivello di 381 metri.

PRIMO GRAN PREMIO A ELVAS

Successiva discesa su Bolzano, quindi risalita della Valle dell'Isarco, fino a Bressanone. Seguiranno salite e discese, con i Gran premi della montagna di Elvas e Terento, fino all'imbocco della Valle di Anterselva, dove inizierà la salita finale. Il primo Gran premio della montagna di giornata è posto dopo 114 km (4/a Categoria), su una salita lunga 3,4 km. I corridori arriveranno a 824 metri d'altezza, affrontando una pendenza medie del 7,6%, massima del 12, ma soprattutto un dislivello di 259 metri.